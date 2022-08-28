Пауло Коста опубликовал шуточное фото с Усманом, обыграв его нокаут в бою с Эдвардсом
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста опубликовал в социальных сетях шуточную фотографию с бывшим обладателем титула в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом.
Коста обыграл ставшее мемом фото с Усманом после нокаута в поединке с британцем Леоном Эдвардсом в августе на турнире UFC 278.
«Доброе утро тем, кто слишком много выпил прошлой ночью», – написал бразилец.
Фото: из личного архива Пауло Косты
Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 278 Коста победил единогласным решением американского ветерана и экс-чемпиона Люка Рокхолда.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал реакцию дочери Усмана на его нокаут в бою с Эдвардсом.
Комментарии
- 28 августа 2022
-
22:55
-
22:39
-
21:37
-
21:30
-
21:04
-
20:45
-
19:37
-
18:29
-
17:24
-
17:19
-
16:30
-
15:01
-
14:04
-
13:12
-
12:57
-
12:39
-
11:39
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
08:49
-
00:44
- 27 августа 2022
-
22:55
-
21:36
-
21:34
-
20:50
-
19:33
-
19:15
-
18:45
-
18:41
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
15:27
-
14:12
Партнерский контент