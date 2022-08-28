Пауло Коста опубликовал шуточное фото с Усманом, обыграв его нокаут в бою с Эдвардсом

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста опубликовал в социальных сетях шуточную фотографию с бывшим обладателем титула в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийцем Камару Усманом.

Коста обыграл ставшее мемом фото с Усманом после нокаута в поединке с британцем Леоном Эдвардсом в августе на турнире UFC 278.

«Доброе утро тем, кто слишком много выпил прошлой ночью», – написал бразилец.

Фото: из личного архива Пауло Косты

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 278 Коста победил единогласным решением американского ветерана и экс-чемпиона Люка Рокхолда.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал реакцию дочери Усмана на его нокаут в бою с Эдвардсом.