Блогер-боец Тамаев рассказал, что ударившего его борца хотят посадить на восемь лет

Популярный чеченский блогер и боец поп-ММА Асхаб Тамаев рассказал, что борца Дибира Махмудова, ударившего его по лицу, могут посадить на восемь лет.
«Лицо уже восстановилось, я чувствую себя хорошо. Такие удары я пропускал и во время спаррингов, боёв. Дибира и ещё двоих хотят посадить на восемь лет. Не вижу причин сажать их в тюрьму, тем более что с моей стороны не было никаких претензий в органы. Такие ситуации случаются. Я даже не упал. Если бы это был сильный удар, то упал бы. Дибир, держись.
И хоть я блогер и вы нас ненавидите, но мы вас любим. И большая просьба не ссориться. Это лишь мелкий конфликт», — написал Тамаев в своих социальных сетях.
Ранее Тамаев стал участником конфликта в Махачкале, в результате которого блогеру разбили лицо.
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