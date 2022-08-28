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Экс-претендент на титул UFC Стивен Томпсон объяснил, почему не хочет драться с Рахмоновым

Экс-претендент на титул UFC Стивен Томпсон объяснил, почему не хочет драться с Рахмоновым
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Стивен Томпсон заявил, что не заинтересован в поединке с казахстанским проспектом Шавкатом Рахмоновым. Как уже сообщалось ранее, этот бой находится в разработке.

«В UFC говорили о Шавкате, он только что побил Нила Магни. А я подумал: «UFC, дайте мне уже того, кто захочет подраться со мной». Я не стал отказываться от двух последних парней, которые были борцами. Я попросил ударника.

Нам интересен Ли Джинлианг, хотя я знаю, что у него уже назначен бой. Что же касается Кевина Холланда, то мы так и не достигли соглашения. Я хотел выступить в карде на Madison Square Garden, а он хотел подраться немного пораньше», – приводит слова Томпсона издание BJ Penn.

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