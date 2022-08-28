Хильберто Рамирес: после Бивола подерусь с Бетербиевым, чтобы стать абсолютным чемпионом

Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся в конце года бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянину Дмитрию Биволу, заявил, что готов к объединению поясов в случае победы.

«Завоевание всех титулов – вот чего я ожидаю. Сначала Бивол, а потом я подерусь с Бетербиевым, чтобы стать абсолютным чемпионом», – приводит слова Рамиреса издание BoxingScene.

Напомним, в своём последнем бою в мае этого года Рамирес нокаутировал в четвёртом раунде рейтингового немца Доминика Бёзеля (32-3, 12 KO), став обязательным претендентом по линии WBA. Позже промоутер Эдди Хирн попытался свести Бивола с британцем Джошуа Буатси, однако в организации не стали лишать Рамиреса возможности завоевать титул.