Хильберто Рамирес: после Бивола подерусь с Бетербиевым, чтобы стать абсолютным чемпионом

Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся в конце года бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянину Дмитрию Биволу, заявил, что готов к объединению поясов в случае победы.
«Завоевание всех титулов – вот чего я ожидаю. Сначала Бивол, а потом я подерусь с Бетербиевым, чтобы стать абсолютным чемпионом», – приводит слова Рамиреса издание BoxingScene.
Напомним, в своём последнем бою в мае этого года Рамирес нокаутировал в четвёртом раунде рейтингового немца Доминика Бёзеля (32-3, 12 KO), став обязательным претендентом по линии WBA. Позже промоутер Эдди Хирн попытался свести Бивола с британцем Джошуа Буатси, однако в организации не стали лишать Рамиреса возможности завоевать титул.
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