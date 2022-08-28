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Хильберто Рамирес выбрал лучшего полутяжеловеса мира между Биволом и Бетербиевым

Хильберто Рамирес выбрал лучшего полутяжеловеса мира между Биволом и Бетербиевым
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Хильберто Рамирес, готовящийся в конце года бросить вызов обладателю титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянину Дмитрию Биволу, выбрал лучшего бойца дивизиона между ним и Артуром Бетербиевым.

«Я считаю Дмитрия Бивола лучшим среди них. У него лучшая работа ног, он по-настоящему хороший боксёр. И он отлично выбирает удары для нанесения», – приводит слова Рамиреса издание BoxingScene.

Напомним, в своём последнем бою в июне Бетербиев досрочно остановил во втором раунде американца Джо Смита-младшего (28-4, 22 KO) и объединил титулы WBC, IBF и WBO. Ожидалось, что россиянин проведёт обязательную защиту против британца Энтони Ярда (22-2, 21 KO) в октябре, однако он отложил выступление из-за плановой операции.

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