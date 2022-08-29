Деонтей Уайлдер оценил шансы Роберта Хелениуса в бою с ним

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американский ветеран Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO) высказался о предстоящем поединке с финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO). Бой состоится 16 октября в Нью-Йорке (США).
«Роберт бывал у меня дома, и я хорошо отношусь к нему и его команде. Не будет враждебности. Два джентльмена будут бороться за победу и место номера один ради своих семей.
Речь пойдёт о том, кто окажется самым быстрым и тяжелобьющим. Хелениус отличный боец, очень высокий. И он умеет быть терпеливым, если потребуется. У него золотое сердце, он не сдастся. У него военное прошлое, поэтому он не сдастся. Поединок не будет лёгким», – сказал Уайлдер в интервью PBC.
Ранее двукратный чемпион мира и комментатор Шон Портер назвал Уайлдера лучшим соперником для украинца Александра Усика.
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