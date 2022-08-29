«Не хочу обидеть». Бивол высказался о выходе на бой с Канело под флагом Кыргызстана

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) рассказал о ситуации с выходом на бой с Саулем Альваресом под флагом Кыргызстана.
«Не хочу обидеть, но если честно, у меня даже не было мысли выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксёром. Я выходил под российским флагом, потому что я был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющееся, что я выхожу под флагом России.
Бой хотели отменять, потому что такая ситуация. Сказали, что нельзя выходить с флагом, гимном, нельзя использовать музыку Виктора Цоя, под которую я выхожу. Соответственно, организаторы сами решили внести такую лепту. Я после узнал, что сзади был экран. Я не знал, только после боя увидел. И мне тоже приятно. Отметили, что рождён в Кыргызстане. Получилось так.
Но это не всегда такое бывает. Это зависит от организаторов. Не всегда могут так сделать. На тот момент были декорации с экраном, и они показали мою родину. У Канело показали мексиканский флаг», — сказал Бивол в эфире You-Tube канала KYRGYZSTAN ONLINE.
Напомним, Бивол одержал победу над Альваресом в мае этого года.
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