Тим Цзю встретился с Шакилом О'Нилом. Фото

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю разместил новый пост в своих социальных сетях, показав несколько фотографий с легендарным центровым, четырёхкратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом.
«Перестрелка трёхочковыми с большим человеком», — подписал фото Тимофей.
Фото: Из личного архива Тима Цзю
Фото: Из личного архива Тима Цзю
Напомним, в последнем бою Цзю встречался с представителем США Терреллом Гуше. Их поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам Тимофей праздновал победу единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).
Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю:
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