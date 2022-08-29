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Тим Цзю встретился с Шакилом О'Нилом. Фото

Тим Цзю встретился с Шакилом О'Нилом. Фото
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Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю разместил новый пост в своих социальных сетях, показав несколько фотографий с легендарным центровым, четырёхкратным чемпионом НБА Шакилом О'Нилом.

«Перестрелка трёхочковыми с большим человеком», — подписал фото Тимофей.

Фото: Из личного архива Тима Цзю

Фото: Из личного архива Тима Цзю

Напомним, в последнем бою Цзю встречался с представителем США Терреллом Гуше. Их поединок состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск в Миннеаполисе (штат Миннесота, США). Противостояние продлилось 12 раундов, по итогам Тимофей праздновал победу единогласным решением судей. Таким образом, 27-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке (15 — нокаутом).

Магомед Курбанов вызвал на бой Тима Цзю:

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