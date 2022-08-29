Рейтинг RCC: Шлеменко упал на 40 позиций, Илич поднялся на 151

26 августа на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге состоялся большой турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном бою спортивного шоу представитель Сербии Александр Илич сенсационно нокаутировал за 22 секунды россиянина Александра Шлеменко.



После турнира в рейтинге RCC произошёл ряд изменений:



Александр Шлеменко (61-14) — 71-е место в мире (-40) | до 83,9 кг;

Александр Илич (14-5) — 54-е место в мире (+151) | до 83,9 кг;

Иван Штырков (21-2-1) — 26-е место в мире (+3) | до 93 кг;

Михаил Рагозин (21-5) — 36-е место в мире (+2) | до 83,9 кг;

Борис Медведев (15-2) — 64-е место в мире (+14) | до 77,1 кг;

Александр Васильев (9-1-1) — 328-е место в мире (+180) | до 77,1 кг;

Рауль Тутараули (30-6) — 117-е место в мире (+26) | до 70,3 кг;

Евгений Игнатьев (19-2-2) — 90-е место в мире (новая позиция) | до 65,8 кг;

Николай Присмаков (13-2) — 301-е место в мире (+22) | до 61,2 кг.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: