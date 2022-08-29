«Скорость, помноженная на силу, равно нокаут!» А. Емельяненко показал свою тренировку

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав видеозапись с тренировки.

«Скорость, помноженная на силу, равно нокаут!» — подписал видео Александр.

Александр Емельяненко: скорость, помноженная на силу, равно нокаут:

В настоящее время Емельяненко ведёт подготовку к сентябрьскому поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Это был второй поединок бойцов. В первом, который прошёл в 2012 году по правилам ММА, победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.