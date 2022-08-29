Гаджиев предположил, что стало причиной поражения Шлеменко в бою с Иличем

Известный менеджер Камил Гаджиев поделился мнением о поражении российского бойца ММА Александра Шлеменко в поединке с представителем Сербии Александром Иличем на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Напомним, Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде. Как допустил Гаджиев, Шлеменко мой выйти на поединок без должной концентрации.



«Считал Шлеменко фаворитом, несмотря на то что изначально я понимал, Илич это не мальчик для битья, который едет в Россию за чеком. Было понятно, что он серьёзная оппозиция для Шлеменко, он антропометрически неудобный оппонент. Но развязка оказалась сверхнеожиданной, очень быстрой. Саша проиграл действием, то есть здесь Илич поймал Шлеменко, используя свою антропометрию. Он просто поймал Шлеменко ударом колена, и дальше было уже дело техники. Может быть, у Саши не было должной концентрации в самом начале поединка. Как говорится, «ещё не проснулся», — приводит слова Гаджиева «РБК Спорт».

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: