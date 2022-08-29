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Тренер Исмаилова высказал мнение о поражении Шлеменко нокаутом в бою с Иличем

Тренер Исмаилова высказал мнение о поражении Шлеменко нокаутом в бою с Иличем
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Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, поделился мнением о поединке с участием российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и серба Александра Илича. Их бой состоялся на турнире лиги RCC в Екатеринбурге и завершился победой Илича нокаутом в первом раунде.

«Хотел бы разобрать поединок Александра Шлеменко с Иличем. Моё личное мнение, что остановка была ранней. Но это моё личное мнение, потому что были бои, где спортсмены были в намного более тяжёлых ситуациях и они выживали, а исход боя переворачивался в обратную сторону, и они одерживали победу», — сказал Рамазан в своих социальных сетях.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:

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