Тренер Исмаилова высказал мнение о поражении Шлеменко нокаутом в бою с Иличем

Рамазан Исмаилов, брат и тренер Магомеда Исмаилова, поделился мнением о поединке с участием российского бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и серба Александра Илича. Их бой состоялся на турнире лиги RCC в Екатеринбурге и завершился победой Илича нокаутом в первом раунде.



«Хотел бы разобрать поединок Александра Шлеменко с Иличем. Моё личное мнение, что остановка была ранней. Но это моё личное мнение, потому что были бои, где спортсмены были в намного более тяжёлых ситуациях и они выживали, а исход боя переворачивался в обратную сторону, и они одерживали победу», — сказал Рамазан в своих социальных сетях.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем: