«Почти в восторге, как тот удар был хорош». Усман — о поражении нокаутом в бою с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Камару Усман высказался о поражении, которое он потерпел в поединке с британцем Леоном Эдвардсом. Бой закончился победой Эдвардса нокаутом за минуту до окончания времени поединка. По судейским карточкам к тому времени выигрывал Камару.



«Думал ли я о времени в последнем раунде? Нет, я не такой. Когда я дерусь, есть причина, по которой я давлю на педаль газа. Я не смотрю на часы. Я всегда так сражаюсь. Я хотел его финишировать, и только одному богу известно, почему у меня ничего не получилось.



А вообще он наносил удары в голову на протяжении всего боя. Однако мне удавалось их все блокировать. Но тот удар был хорош. Я почти в восторге от него, так он был хорош, но такое случается. Чемпионы падают, а потом возвращаются и показывают, почему они чемпионы. Я боец смешанных единоборств, и я лучший боец смешанных единоборств в мире. Вот что я должен доказать. Сейчас не думаю ни о чём другом, кроме этого», — приводит слова Усмана TMZ.