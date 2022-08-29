Атлас — о нокауте в бою Усмана и Эдвардса: Камару забыл, что это не бокс

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас высказался о прошедшем поединке за звание чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом.
«Когда на Усмана полетела левая рука, то он сместил голову вправо, чтобы уклониться, как это делают в боксе, но он забыл, что это не бокс. Это MMA, и здесь есть удары ногами, о которых не стоит забывать.
Думаю, отчасти это произошло из-за того, что Усман стал слишком самоуверенным. Вы обязаны держать себя в руках в необычной обстановке и никогда не ощущать себя в безопасности. Успех ударил по нему», – сказал Атлас в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал реакцию дочери Усмана на его нокаут в бою с Эдвардсом.
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