Джеймс Тони назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от весовой категории

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член Зала славы, легендарный американец Джеймс Тони поделился прогнозом на ожидаемый поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между соотечественниками Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) и Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO).

В частности, Тони заявил, что Кроуфорд является лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории.

«Теренс Кроуфорд – лучший боец в мире. И он лучший полусредневес в мире. Посмотрите на его послужной список и сравните с Эрролом Спенсом. Спенс хороший боец, но он будет нокаутирован», – сказал Тони в интервью YouTube-каналу FightHype.

Ранее мексиканский экс-чемпион Хильберто Рамирес выбрал лучшего полутяжеловеса мира между Биволом и Бетербиевым.