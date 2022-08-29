Джеймс Тони назвал лучшего боксёра мира вне зависимости от весовой категории

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член Зала славы, легендарный американец Джеймс Тони поделился прогнозом на ожидаемый поединок за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг) между соотечественниками Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 KO) и Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO).
В частности, Тони заявил, что Кроуфорд является лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории.
«Теренс Кроуфорд – лучший боец в мире. И он лучший полусредневес в мире. Посмотрите на его послужной список и сравните с Эрролом Спенсом. Спенс хороший боец, но он будет нокаутирован», – сказал Тони в интервью YouTube-каналу FightHype.
Ранее мексиканский экс-чемпион Хильберто Рамирес выбрал лучшего полутяжеловеса мира между Биволом и Бетербиевым.
- 29 августа 2022
-
18:38
-
18:15
-
18:02
-
17:44
-
17:24
-
16:52
-
16:07
-
14:43
-
14:32
-
13:59
-
13:25
-
12:22
-
11:44
-
11:12
-
10:37
-
10:23
-
09:48
-
09:33
-
06:34
-
01:23
-
00:56
-
00:43
-
00:30
- 28 августа 2022
-
23:33
-
23:17
-
22:55
-
22:39
-
21:37
-
21:30
-
21:04
-
20:45
-
19:37
-
18:29
-
17:24
-
17:19