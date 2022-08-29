«У него нет конфликта с собственным стилем». Андре Уорд назвал победителя боя Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы американец Андре Уорд высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
«Я считаю, что здесь победит Фьюри. Вы не сможете списать Усика при любом раскладе, но Тайсон Фьюри – это не Энтони Джошуа. У него любительская родословная, он большой, и он знает, как использовать дистанцию. У него нет конфликта с собственным стилем.
Он знает, что умеет боксировать, но он также может превратиться и в цепного пса. Мы видели, как он отлипал от канваса в бою с таким нокаутёром, как Деонтей Уайлдер, и несколькими тяжёлыми ударами выводил из строя большинство парней», – сказал Уорд в интервью ESPN.
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