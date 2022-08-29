Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко: у меня всегда был культ старшего брата, а Фёдор жил во благо себя

Александр Емельяненко: у меня всегда был культ старшего брата, а Фёдор жил во благо себя
Комментарии

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в очередной раз рассказал об отношениях со старшим братом Фёдором Емельяненко, с которым уже много лет не разговаривает.

«Ничего никогда он мне не дарил. У меня всегда существовал культ старшего брата, и я всегда всё делал для него. Не знаю, ничего он мне не дарил, никогда не помогал и ничего не делал. Жил он только во благо себя.

Я абсолютно всё ему дарил. Всё, что у меня было, – всё ему дарил. Даже когда мы были молодые, маленькие, у нас даже одежда одна на двоих была. Когда он шёл на свидание, а у нас не было возможности джинсы купить, если у него что-то грязное было, он мои надевал и уходил. А я уже в чём попало выходил на улицу за ним», – приводит слова Емельяненко издание «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Группа The Offspring отреагировала на исполнение своей песни Александром Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022