Александр Емельяненко: у меня всегда был культ старшего брата, а Фёдор жил во благо себя

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в очередной раз рассказал об отношениях со старшим братом Фёдором Емельяненко, с которым уже много лет не разговаривает.
«Ничего никогда он мне не дарил. У меня всегда существовал культ старшего брата, и я всегда всё делал для него. Не знаю, ничего он мне не дарил, никогда не помогал и ничего не делал. Жил он только во благо себя.
Я абсолютно всё ему дарил. Всё, что у меня было, – всё ему дарил. Даже когда мы были молодые, маленькие, у нас даже одежда одна на двоих была. Когда он шёл на свидание, а у нас не было возможности джинсы купить, если у него что-то грязное было, он мои надевал и уходил. А я уже в чём попало выходил на улицу за ним», – приводит слова Емельяненко издание «Спорт-экспресс».
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