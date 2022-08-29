«Это было отчаяние». Тренер Джошуа отреагировал на инцидент с поясами Усика

Роберт Гарсия, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил скандальное поведение своего подопечного после проигрыша в реванше с украинцем Александром Усиком.

Напомним, после оглашения вердикта Джошуа создал несколько курьёзных инцидентов, в частности, сбросив пояса Усика с ринга.

«Я не знаю, как всё это произошло. Когда он схватил пояса, я решил, что он хочет поприветствовать Усика и лично вручить ему пояса, тем самым признав его чемпионом. Но затем я увидел, как он ушёл в угол и выбросил их. И я увидел в этом неуважение.

Он извинился, когда вернулся в ринг. Все понимали, что это неправильно. Это было отчаяние, он не хотел признавать поражение», – цитирует Гарсию издание Izquierdazo.