«Это было отчаяние». Тренер Джошуа отреагировал на инцидент с поясами Усика
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Роберт Гарсия, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, объяснил скандальное поведение своего подопечного после проигрыша в реванше с украинцем Александром Усиком.
Напомним, после оглашения вердикта Джошуа создал несколько курьёзных инцидентов, в частности, сбросив пояса Усика с ринга.
«Я не знаю, как всё это произошло. Когда он схватил пояса, я решил, что он хочет поприветствовать Усика и лично вручить ему пояса, тем самым признав его чемпионом. Но затем я увидел, как он ушёл в угол и выбросил их. И я увидел в этом неуважение.
Он извинился, когда вернулся в ринг. Все понимали, что это неправильно. Это было отчаяние, он не хотел признавать поражение», – цитирует Гарсию издание Izquierdazo.
Новость по темеПромоутер Джошуа объяснил, почему он сбросил пояса Усика с ринга
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