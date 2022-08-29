«Здесь моё мнение отличается от большинства». Кудряшов высказался о бое Усика и Фьюри
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Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
«Посмотрел бы противостояние с Фьюри. Здесь моё мнение будет отличаться от мнения большинства, я вижу Усика фаворитом, несмотря на то что Фьюри нестандартный боксёр.
Усик способен добраться до его подбородка. Если менее мощный [Стив] Каннингем заставлял Фьюри валяться, то Усик точно может это сделать. Тайсон очень нестандартный, способный, но он не выглядит таким прочным», – сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.
Ранее мнением о мегафайте Усика и Фьюри поделился бывший лидер рейтинга pound-for-pound и член Зала славы Андре Уорд.
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