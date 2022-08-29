А. Емельяненко: многие алкоголиком меня называют, а сами с бутылки не слазят

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о своём нынешнем образе жизни, а также об отношении к алкоголю.
«Я перестал хулиганить. Мне жена запретила, говорит: «Нельзя». Детство прошло. У нас же как? Жизнь делится на детство, отрочество, юность. Всё, у меня детство закончилось, сейчас началась юность. Надо работать, трудиться.
Нельзя родиться сразу мудрецом и постичь все сокровенные тайны жизни. Это приходит с опытом. Иногда говорят, чтобы ты учился на чужих ошибках, но пока сам десять раз на одни и те же грабли не наступишь, пока они тебе по лбу не треснут… Иногда, бывает, даже и после этого люди идут той же дорогой.
Самое главное – это осознать и впоследствии исправить ошибки. Многие алкоголиком меня называют, хотя сами с бутылки не слазят», – приводит слова Емельяненко «Спорт-экспресс».
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