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Чейл Соннен: Эдвардс неоднократно жульничал в бою с Усманом

Чейл Соннен: Эдвардс неоднократно жульничал в бою с Усманом
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен заявил, что британец Леон Эдвардс неоднократно прибегал к запрещённым приёмам в титульном поединке с нигерийцем Камару Усманом. Бой состоялся на турнире UFC 278.

«В противостоянии Леона и Усмана о многом ещё не говорили. Камару, по всей видимости, слишком большой джентльмен, да и к тому же он получит реванш, поэтому об этом нет необходимости говорить. Однако Леон кучу раз жульничал в этом бою.

Чтобы история казалось складной, никто не говорит об этом. Леон Эдвардс был растерян в некоторых ситуациях и не имел вариантов, кроме того как нарушить правила. И это происходило не единожды», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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