Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов сразится за титул Bellator 19 ноября в США

Усман Нурмагомедов сразится за титул Bellator 19 ноября в США
Комментарии

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов (15-0) сразится за чемпионский титул 19 ноября в Чикаго (США), сообщает сразу ряд изданий. Поединок станет соглавным событием турнира Bellator 288.

Соперником 24-летнего россиянина станет действующий обладатель пояса и ветеран организации 36-летний бразилец Патрики Фрейре (24-10).

Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в апреле 2021 года и за время выступлений провёл четыре поединка, в трёх из них победив досрочно.

Фрейре завоевал титул в ноябре, когда на турнире Bellator 270 победил техническим нокаутом во втором раунде ирландца Питера Куилли. Это был реванш бойцов, первый поединок состоялся за полгода до этого, и тогда техническим нокаутом победил Куилли.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022