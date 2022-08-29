Усман Нурмагомедов сразится за титул Bellator 19 ноября в США
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Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Усман Нурмагомедов (15-0) сразится за чемпионский титул 19 ноября в Чикаго (США), сообщает сразу ряд изданий. Поединок станет соглавным событием турнира Bellator 288.
Соперником 24-летнего россиянина станет действующий обладатель пояса и ветеран организации 36-летний бразилец Патрики Фрейре (24-10).
Усман Нурмагомедов дебютировал в Bellator в апреле 2021 года и за время выступлений провёл четыре поединка, в трёх из них победив досрочно.
Фрейре завоевал титул в ноябре, когда на турнире Bellator 270 победил техническим нокаутом во втором раунде ирландца Питера Куилли. Это был реванш бойцов, первый поединок состоялся за полгода до этого, и тогда техническим нокаутом победил Куилли.
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