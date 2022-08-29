«Невероятно!» Макгрегор эмоционально отреагировал на завоевание Джонсоном титула ONE FC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор отреагировал на завоевание экс-чемпионом организации и рекордсменом по числу защит подряд, американцем Деметриусом Джонсоном, титула ONE FC в легчайшем весе (до 61 кг).
Напомним, Джонсон взял реванш у бразильца Адриано Мораеса, нокаутировавшего его в апреле 2021 года. Американец досрочно завершил поединок в четвёртом раунде, поймав соперника коротким правым прямым, а потом добив его у сетки коленом.
«Могучий мышонок» снова показывает нечто невероятное!» – написал Макгрегор в социальных сетях.
В активе Джонсона 36 боёв, в которых он одержал 31 победу (шесть – нокаутом) и потерпел четыре поражения. Ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. На счету Мораеса 24 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.
- 29 августа 2022
-
23:01
-
22:09
-
21:28
-
21:26
-
20:34
-
20:05
-
19:45
-
19:33
-
18:38
-
18:15
-
18:02
-
17:44
-
17:24
-
16:52
-
16:07
-
14:43
-
14:32
-
13:59
-
13:25
-
12:22
-
11:44
-
11:12
-
10:37
-
10:23
-
09:48
-
09:33
-
06:34
-
01:23
-
00:56
-
00:43
-
00:30
- 28 августа 2022
-
23:33
-
23:17
-
22:55
-
22:39