«Невероятно!» Макгрегор эмоционально отреагировал на завоевание Джонсоном титула ONE FC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор отреагировал на завоевание экс-чемпионом организации и рекордсменом по числу защит подряд, американцем Деметриусом Джонсоном, титула ONE FC в легчайшем весе (до 61 кг).

Напомним, Джонсон взял реванш у бразильца Адриано Мораеса, нокаутировавшего его в апреле 2021 года. Американец досрочно завершил поединок в четвёртом раунде, поймав соперника коротким правым прямым, а потом добив его у сетки коленом.

«Могучий мышонок» снова показывает нечто невероятное!» – написал Макгрегор в социальных сетях.

В активе Джонсона 36 боёв, в которых он одержал 31 победу (шесть – нокаутом) и потерпел четыре поражения. Ещё в одном поединке была зафиксирована ничья. На счету Мораеса 24 боя, в которых он одержал 20 побед и потерпел четыре поражения.