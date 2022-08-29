Менеджер Чимаева: после завоевания двух титулов будем стремиться к чему-то ещё

Махди Шаммас, менеджер шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзата Чимаева, не сомневается, что его подопечный станет чемпионом организации в двух весовых категориях.

«Сначала мы хотим завоевать пояс в полусреднем весе, после чего, конечно же, подняться. И после того, как мы завоюем второй титул, мы будем стремиться к чему-то ещё.

Я не беспокоюсь о его боях с полутяжеловесами и тяжеловесами. Он занимается этим ежедневно. Он тренируется только с ними, и его тело привыкло к этому, в отличие от других полусредневесов. У нас в зале есть несколько полусредневесов, и я не могу ставить их против Волкана [Оздемира], Илира [Латифи] и Алекса [Густафссона]», – сказал менеджер в интервью La Sueur.