О’Мэлли — о проблемах Пимблетта с весом: судя по всему, он никогда не зарабатывал

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли высказался о проблемах британского легковеса Пэдди Пимблетта в межсезонье.

Напомним, Пимблетт прославился своей любовью к еде, из-за чего он набирает между боями до 20 кг. Боец даже занялся гастрономическим туризмом, о чём охотно рассказывает в социальных сетях.

«Это быстро состарит вас. Я никогда не разъедаюсь, но, даже когда я становлюсь больше, это сказывается на тренировках. Нет, я могу тренироваться, но это всё же нехорошо.

Судя по всему, он никогда не зарабатывал большие деньги. Теперь же, когда он начал зарабатывать, он путешествует по Соединённым Штатам, посещает Лос-Анджелес и ест всё это… это возможности… я бы хотел поесть с ним», – сказал О’Мэлли в рамках выпуска на своём YouTube-канале.