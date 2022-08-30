«Из него сделают тряпичную куклу». Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Чимаев — Диаз

Рейтинговый боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC американец Кёртис Блэйдс высказался об ожидаемом поединке полусредневесов Хамзата Чимаева и Нейта Диаза. Бой состоится 11 сентября в Лас-Вегасе (США) и возглавит турнир UFC 279.

«Я считаю, что Хамзат сделает из Диаза тряпичную куклу. Что же касается Диаза, то у него просто нет сил. Когда Чимаев смял китайца, я понял, насколько он силён. Джинлианг встречался с моим хоуми Нилом [Магни], и Нил рассказал, насколько он сильный. Так что у Диаза просто не будет сил.

У него есть навыки, но он боец пятираундового формата. Но всё закончится раньше. Чимаев набросится на него, он безумно агрессивный. Он похож на Нганну, за исключением борьбы», – сказал Блэйдс в интервью YouTube-каналу MMA James Lynch.