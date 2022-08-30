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«Это просто красиво». Адесанья рассказал, как его допускают к боям с маникюром

«Это просто красиво». Адесанья рассказал, как его допускают к боям с маникюром
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья рассказал о том, как его допускают к боям с маникюром и педикюром.

«Они просто красивые, они не острые. Это каплевидные ногти, они ещё называются «французскими». Я называю их каплевидными, такие же у меня и на ногах, они блестящие и чёрные, мне нравится.

Атлетическая комиссия проверила их… Я запомнил их выражение лиц, они застыли, а мне показалось, что это просто иллюзия. Это просто красиво. Вот что я сказал им. Это просто красиво», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 276.

Напомним, 13 ноября на турнире UFC 281 в Нью-Йорке (США) Адесанья проведёт защиту титула против бразильца Алекса Перейры.

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