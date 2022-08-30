«Это ужасно глупо». Дэн Хукер выделил самый проблемный аспект MMA

Рейтинговый боец UFC новозеландец Дэн Хукер высказался о самой проблемной, по его мнению, части смешанных единоборств.

По мнению Хукера, это сгонка веса, из-за которой бойцы зачастую испытывают проблемы со здоровьем, а также получают преимущество над соперниками.

«UFC обеспечивает вас питанием на протяжении недели перед боем, и это похоже на невероятный сервис. Но это также и тупейшая часть спорта, это ужасно глупо. Вы говорите, что не хотите сгонять вес, а потом дерётесь с кем-то, кто больше вас, после чего проигрываете. Это очень существенное преимущество», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Between Two Beers podcast.

Ранее американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался о проблемах британца Пэдди Пимблетта с весом в межсезонье.