«Это ужасно глупо». Дэн Хукер выделил самый проблемный аспект MMA
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Рейтинговый боец UFC новозеландец Дэн Хукер высказался о самой проблемной, по его мнению, части смешанных единоборств.
По мнению Хукера, это сгонка веса, из-за которой бойцы зачастую испытывают проблемы со здоровьем, а также получают преимущество над соперниками.
«UFC обеспечивает вас питанием на протяжении недели перед боем, и это похоже на невероятный сервис. Но это также и тупейшая часть спорта, это ужасно глупо. Вы говорите, что не хотите сгонять вес, а потом дерётесь с кем-то, кто больше вас, после чего проигрываете. Это очень существенное преимущество», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Between Two Beers podcast.
Ранее американский боец UFC Шон О’Мэлли высказался о проблемах британца Пэдди Пимблетта с весом в межсезонье.
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