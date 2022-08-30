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Полный кард UFC Fight Night в Париже: Ган — Туйваса, Уиттакер — Веттори и другие бои

Полный кард UFC Fight Night в Париже: Ган — Туйваса, Уиттакер — Веттори и другие бои
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В ночь с 3 на 4 сентября мск в Париже состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся Сириль Ган и Тай Туйваса. В соглавном поединке силами померятся Роберт Уиттакер и Марвин Веттори. Отметим также, что в основном карде выступит россиянин Роман Копытов, противостоять которому будет представитель Италии Алессио Ди Кирико.

UFC Fight Night в Париже. Основной кард:

Сириль Ган — Тай Туйваса
Роберт Уиттакер — Марвин Веттори
Роман Копытов — Алессио Ди Кирико
Джон Макдесси — Насрат Хакпараст
Уильямс Гомис — Жарно Эрренс
Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд

Предварительный кард:

Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус
Фарес Зиам — Мичал Фиглак
Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли
Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда
Халид Таха — Кристиан Куинонез
Штефани Эггер — Айлин Перез

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