Полный кард UFC Fight Night в Париже: Ган — Туйваса, Уиттакер — Веттори и другие бои

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Париже состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся Сириль Ган и Тай Туйваса. В соглавном поединке силами померятся Роберт Уиттакер и Марвин Веттори. Отметим также, что в основном карде выступит россиянин Роман Копытов, противостоять которому будет представитель Италии Алессио Ди Кирико.
UFC Fight Night в Париже. Основной кард:
Сириль Ган — Тай Туйваса
Роберт Уиттакер — Марвин Веттори
Роман Копытов — Алессио Ди Кирико
Джон Макдесси — Насрат Хакпараст
Уильямс Гомис — Жарно Эрренс
Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд
Предварительный кард:
Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус
Фарес Зиам — Мичал Фиглак
Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли
Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда
Халид Таха — Кристиан Куинонез
Штефани Эггер — Айлин Перез
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