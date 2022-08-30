Полный кард UFC Fight Night в Париже: Ган — Туйваса, Уиттакер — Веттори и другие бои

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Париже состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night, в главном бою которого сразятся Сириль Ган и Тай Туйваса. В соглавном поединке силами померятся Роберт Уиттакер и Марвин Веттори. Отметим также, что в основном карде выступит россиянин Роман Копытов, противостоять которому будет представитель Италии Алессио Ди Кирико.



UFC Fight Night в Париже. Основной кард:



Сириль Ган — Тай Туйваса

Роберт Уиттакер — Марвин Веттори

Роман Копытов — Алессио Ди Кирико

Джон Макдесси — Насрат Хакпараст

Уильямс Гомис — Жарно Эрренс

Чарльз Жорден — Натаниэль Вуд



Предварительный кард:

Абусупьян Магомедов — Дастин Штольцфус

Фарес Зиам — Мичал Фиглак

Нассурдин Имавов — Хоакин Бакли

Бенуа Сент-Дени — Габриэль Миранда

Халид Таха — Кристиан Куинонез

Штефани Эггер — Айлин Перез