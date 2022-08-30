Магомед Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на слова бойца Bellator Сергея Харитонова в адрес Александра Шлеменко после его поражения от серба Александра Илича. Харитонов тогда высказался не только о Шлеменко, но и задел самого Исмаилова.



«Вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает. Вот как раз с Магой [Исмаиловым] подраться им идеально. С более серьёзными бойцами ему делать уже нечего», — говорил, в частности, Харитонов.



«Дорогие друзья, если взять завязанный вонючий мешок с тухлым мясом, и если бы было возможно научить его говорить, а после немножко развязать, то примерно вот такой комментарий из него и выскочил бы», — сказал Исмаилов в своих социальных сетях.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко: