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Магомед Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко. Видео

Магомед Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на слова бойца Bellator Сергея Харитонова в адрес Александра Шлеменко после его поражения от серба Александра Илича. Харитонов тогда высказался не только о Шлеменко, но и задел самого Исмаилова.

«Вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает. Вот как раз с Магой [Исмаиловым] подраться им идеально. С более серьёзными бойцами ему делать уже нечего», — говорил, в частности, Харитонов.

«Дорогие друзья, если взять завязанный вонючий мешок с тухлым мясом, и если бы было возможно научить его говорить, а после немножко развязать, то примерно вот такой комментарий из него и выскочил бы», — сказал Исмаилов в своих социальных сетях.

Исмаилов жёстко ответил Харитонову, критиковавшему Шлеменко:

Исмаилов намерен отомстить за Шлеменко. Хитрый Мага всё продумал Исмаилов намерен отомстить за Шлеменко. Хитрый Мага всё продумал
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