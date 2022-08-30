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Исмаилов — о резких словах Харитонова: злорадствуют именно те, которые больше всех падали

Исмаилов — о резких словах Харитонова: злорадствуют именно те, которые больше всех падали
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов, отреагировавший видеозаписью на высказывание бойца Bellator Сергея Харитонова в адрес Александра Шлеменко после его поражения от серба Александра Илича, дополнил её сообщением.

«Злорадствуют падению человека, и, что удивительно, злорадствуют именно те, которые больше всех падали. Говорят вроде они, а стыдно почему-то мне», — написал Исмаилов в своих социальных сетях.

Напомним, бой Шлеменко и Илича состоялся на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Поединок проходил 26 августа. Шлеменко проиграл нокаутом в первом раунде, после высказал мнение, что судья остановил бой слишком рано.

Шлеменко записал видео после поражения нокаутом в бою с Иличем:

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