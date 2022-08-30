Бетербиев: провёл три дня с Умаром Кремлёвым, и сказать, что был в шоке, ничего не сказать

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о главе Международной ассоциации бокса Умаре Кремлёве.



«Провёл три дня в командировке с президентом IBA Умаром Кремлёвым, и сказать, что был в шоке — всё равно, что ничего не сказать. Для меня это было, наверное, одним из сложнейших испытаний за последние годы.



Самое непривычное и странное для меня это то, что у Умара совершенно отсутствует режим сна. В один день мы спали три часа, в другой пять, и лишь на третий день поспали около шести часов. Но всё время ложились по-разному, поэтому каждый раз я долго не мог уснуть. Но зато я понял, почему ему так нравится эта работа. Всё связано с тем, что он постоянно в движении и каждый раз встречается с большим количеством людей, которые заряжают его энергией.



В любом случае такая работа подойдёт не каждому. Лично я понял, что такой режим не для меня. Нужно быть по-настоящему влюблённым в своё дело, чтобы работать каждый день и без выходных. Сегодня я по традиции доверяю ему на хранение перчатки, в которых выступал в последнем бою, и пояс WBO. Всё это будет храниться в музее бокса, который поможет будущим поколениям узнавать о том, каким трудом достаются победы в спорте», — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

Блиц-опрос Артура Бетербиева: