«Ни дня без спорта!» Александр Емельяненко показал, чем заменил брусья. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав, как оригинально заменил занятия на брусьях. Вместо этого он отжался в беседке.
«Ни дня без спорта! Как-то так», — сказал Емельяненко.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Это был их второй бой: в первом, состоявшемся 2012 году по правилам ММА, победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
В настоящее время Александр проводит подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.
Александр Емельяненко: ни дня без спорта!
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