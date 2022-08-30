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«Ни дня без спорта!» Александр Емельяненко показал, чем заменил брусья. Видео

«Ни дня без спорта!» Александр Емельяненко показал, чем заменил брусья. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав, как оригинально заменил занятия на брусьях. Вместо этого он отжался в беседке.

«Ни дня без спорта! Как-то так», — сказал Емельяненко.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко. Это был их второй бой: в первом, состоявшемся 2012 году по правилам ММА, победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

В настоящее время Александр проводит подготовку к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком.

Александр Емельяненко: ни дня без спорта!

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