Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор показал актуальную физическую форму. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор показал серию своих фотографий, на которых демонстрирутся его тренировка. Фото он разместил в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Фото: Из личного архива Конора Макгрегора
Напомним, последний бой Макгрегор провёл летом прошлого года, когда на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. О следующем соперника Макгрегора пока информации нет.
Конор Макгрегор показал, как работает на груше на голых кулаках:
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