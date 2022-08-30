«У него есть всё». Сауль Альварес предсказал победителя возможного боя Усик — Фьюри
Поделиться
Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес поделился мнением о возможном поединке между представителем Украины Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
«Усик действительно хороший боец. Это отличный боксёр с большим количеством навыков, но я думаю, что у Фьюри есть всё это. Так что, думаю, Усику будет трудно», — сказал Альварес на канале Behind The Gloves в YouTube.
«Думаю, это будет хороший бой, но я считаю, что Фьюри победит, потому что у него есть всё», — добавил Сауль на канале Fight Hub TV в YouTube.
Напомним, после победы Усика в реванше с Энтони Джошуа объявивший о завершении карьеры Фьюри заявил, что ему интересен бой с Александром.
Интересные факты про Александра Усика:
Комментарии
- 30 августа 2022
-
15:47
-
14:56
-
13:39
-
13:31
-
12:27
-
11:32
-
11:20
-
11:10
-
10:20
-
09:35
-
09:25
-
01:11
-
00:53
-
00:39
-
00:05
- 29 августа 2022
-
23:51
-
23:35
-
23:01
-
22:09
-
21:28
-
21:26
-
20:34
-
20:05
-
19:45
-
19:33
-
18:38
-
18:15
-
18:02
-
17:44
-
17:24
-
16:52
-
16:07
-
14:43
-
14:32
-
13:59
Партнерский контент