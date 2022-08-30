«У него есть всё». Сауль Альварес предсказал победителя возможного боя Усик — Фьюри

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес поделился мнением о возможном поединке между представителем Украины Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.



«Усик действительно хороший боец. Это отличный боксёр с большим количеством навыков, но я думаю, что у Фьюри есть всё это. Так что, думаю, Усику будет трудно», — сказал Альварес на канале Behind The Gloves в YouTube.



«Думаю, это будет хороший бой, но я считаю, что Фьюри победит, потому что у него есть всё», — добавил Сауль на канале Fight Hub TV в YouTube.



Напомним, после победы Усика в реванше с Энтони Джошуа объявивший о завершении карьеры Фьюри заявил, что ему интересен бой с Александром.

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