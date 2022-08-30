Тай Туйваса назвал лучшего бойца ММА
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Австралийский боец UFC Тай Туйваса высказался о бывшем чемпионе UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американце Джоне Джонсе, рассказав, что хотел бы провести с ним поединок.
«Я говорил это много раз раньше и остаюсь при своём мнении. Думаю, Джон Джонс — лучший боец, который когда-либо выходил в клетку.
Буду ли я с ним драться? Полагаю, что да. Будет ли он драться со мной? Думаю, он бы согласился, потому что он дрался со всеми. Он один из величайших в этом деле, и я бы с удовольствием подрался с ним», — приводит слова Туйвасы издание MMA Fighting.
Напомним, на предстоящем турнире UFC Fight Night в Париже Тай в главном бою сразится с Сирилем Ганом.
Главные нарушители режима в ММА. Алкоголь бойцам не чужд:
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