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Тай Туйваса назвал лучшего бойца ММА

Тай Туйваса назвал лучшего бойца ММА
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Австралийский боец UFC Тай Туйваса высказался о бывшем чемпионе UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американце Джоне Джонсе, рассказав, что хотел бы провести с ним поединок.

«Я говорил это много раз раньше и остаюсь при своём мнении. Думаю, Джон Джонс — лучший боец, который когда-либо выходил в клетку.

Буду ли я с ним драться? Полагаю, что да. Будет ли он драться со мной? Думаю, он бы согласился, потому что он дрался со всеми. Он один из величайших в этом деле, и я бы с удовольствием подрался с ним», — приводит слова Туйвасы издание MMA Fighting.

Напомним, на предстоящем турнире UFC Fight Night в Париже Тай в главном бою сразится с Сирилем Ганом.

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