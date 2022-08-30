Ли Джинлианг высказался о переходе Тони Фергюсона в полусредний вес, чтобы подраться с ним

Китайский боец UFC Ли Джинлианг., выступающий в полусреднем весе, высказался о предстоящем поединке с американцем Тони Фергюсоном, который принял решение подняться в этот дивизион, чтобы сразиться с ним.



«Я бы сказал тем людям, которые заявляют, что Тони Фергюсон потерпел четыре поражения подряд, никогда не дрался в полусреднем весе, что они забывают, кто он такой. Это Тони Фергюсон. Уже никто не помнит, чьи лица рассекал Тони. Он побеждал многих удушающими приёмами. Ему следует отдать должное. Пока не подерёшься с таким парнем, не поймёшь, как же это трудно. Нельзя забывать про таких бойцов, как Тони, который является пионером этого вида спорта. Его нужно уважать.



Что касается его перехода в полусредний вес, то не считаю, что это неправильное решение», — приводит слова Ли Джинлианга MMAJunkie.



Напомним, бой Ли Джинлианга и Фергюсона состоится на UFC 279 в ночь с 10 на 11 сентября мск.