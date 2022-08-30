«Мне не нужно драться, как Бивол, чтобы победить». Головкин — о третьем бое с Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин считает, что ему не нужно подражать российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу, чтобы одержать победу над мексиканцем Саулем Альваресом 18 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Не думаю, что мне нужно вносить радикальные изменения в собственный стиль. Мне не нужно драться, как Бивол, чтобы заполучить преимущество над Канело. Наш поединок пройдёт в другой весовой категории.

Я усердно работаю. Между средним и вторым средним весом есть большая разница. Четыре килограмма крайне значительны. Я бы не сказал, что стал сильнее и быстрее, я прекрасно чувствовал себя и в среднем весе, но здесь всё немного иначе. Я стал тяжелее, но основательнее», – приводит слова Головкина издание Forbes.