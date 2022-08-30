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Эдвардс: я хотел бы дать реванш Усману и свести с ним счёты

Эдвардс: я хотел бы дать реванш Усману и свести с ним счёты
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Новый чемпион UFC в полусреднем весе британец Леон Эдвардс выразил готовность провести бой-реванш с экс-обладателем титула Камару Усманом.

«Я считаю, что Усман заслужил трилогии. С удовольствием согласился бы на этот бой в Великобритании. Было бы здорово устроить это на «Уэмбли» или арене «O2» в Лондоне. Я очень хочу дать реванш Усману и свести счёты», — сказал Эдвардс в интервью на YouTube-канале Jim Rome Show.

Напомним, на турнире UFC 278 Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана на последней минуте заключительного раунда и завоевал чемпионский титул в полусреднем весе. Для Усмана это поражение стало лишь вторым в карьере.

Первый поединок между бойцами состоялся в 2015 году, и Усман одержал победу единогласным решением судей.

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