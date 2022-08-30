Дэвид Хэй оценил вероятность организации боя Усик — Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй высказался о потенциальном поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Состоится ли бой Фьюри и Усика? Сто процентов. У вас остались два парня, бесспорно занимающих первое и второе место, как вы их ни расставьте. Но должен остаться только один. И мы узнаем об этом.

Я считаю, что это просто великолепный бой, бой с крайне различными стилями. Столько вопросов… Как Тайсон Фьюри покажет себя в бою с небольшим парнем? Взгляните на Стива Каннингема, он был чемпионом в первом тяжёлом весе и имел определённые успехи, но затем Фьюри воспользовался своими габаритами и перемолол его. Окажется ли Усик ещё жёстче? Думаю, что да» – сказал Хэй в интервью YouTube-каналу iFL TV.