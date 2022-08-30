Matchroom официально объявила о бое Бивол — Рамирес и показала официальный постер

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о поединке за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 13 KO) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO), который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок станет для 31-летнего Бивола 10-й защитой титула, 31-летний Рамирес впервые сразится за пояс в полутяжёлом весе.

Напомним, в своём последнем бою в мае этого года Бивол одержал крупнейшую победу в карьере, нанеся второе поражение бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу (57-2-2, 39 KO).

Рамирес, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), в мае нокаутировал в четвёртом раунде малоизвестного немца Доминика Бёзеля (32-3, 12 KO).