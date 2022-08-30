Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес прокомментировали анонс своего боя

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 13 KO) и его соперник мексиканец Хильберто Рамирес (44-0, 30 KO) прокомментировали свой предстоящий поединок, который состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Поединок с Рамиресом назревал, и многое было сказано. Теперь у нас появилась возможность подтвердить всё действиями на ринге», – приводит слова Бивола издание BoxingScene.

«Рад, что бой наконец состоится, несмотря на все сложности. Я бы подрался с Биволом где угодно, хоть на Марсе. Уверен, мы устроим отличное шоу в Абу-Даби. Я счастлив, спасибо WBA и Golden Boy за то, что прошли это путешествие со мной», – сказал Рамирес.

Ранее в интервью Рамирес выбрал лучшего полутяжеловеса мира между Биволом и Бетербиевым.