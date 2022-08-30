«Это делает бой интересным». Тренер Фьюри объяснил, почему Усик является угрозой для него
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Джамал Стюард, тренер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, объяснил, почему обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик представляет угрозу для Цыганского короля.
«Угроза, которой Усик может являться, заключается в том, что он знает, как побеждать. Что касается меня, то я не хочу, чтобы всё выглядело так, будто Усик не является хорошим бойцом. Мне нравится смотреть на него и нравится смотреть на то, что он делает. Он может стать угрозой для кого угодно, в том числе и для Тайсона, потому что умеет вырывать победы. И это делает бой интересным», – сказал Стюард в интервью YouTube-каналу SecondsOut.
Ранее о поединке Усика и Фьюри высказался известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов.
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