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Тренер Тайсона Фьюри назвал уникальную способность Александра Усика

Тренер Тайсона Фьюри назвал уникальную способность Александра Усика
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Джамал Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), объяснил, что отличает от остальных бойцов дивизиона обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика (20-0, 13 KO).

«Мы все знаем, что у Усика высокая подвижность. А это всегда будет сбивать с толку любого бойца, и неважно, насколько вы велики или малы.

Этот парень создаёт так много углов, так много различных линий атаки, некоторые из которых объясняются только тем, что он их выдумал. Он просто придумывает и реализует их. И это не обязательно является наработкой», – сказал Стюард в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее в интервью Стюард объяснил, почему Усик является угрозой Фьюри.

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