Роберт Уиттакер высказался о переходе в полутяжёлый вес UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер признался, что не исключает возможного перехода в полутяжёлый дивизион (до 93 кг) организации.

«Я задумывался о переходе в полутяжёлый вес. И проблема заключается не в том, чтобы подняться в весе, а в том, чтобы вернуться. Потому что я не хочу выглядеть как распухший средневес. Вы видели, как парни пытались сделать это, но их избивали, и они возвращались. Это не имеет смысла.

Поэтому когда я поднялся в средний вес, то лишил себя возможности вернуться в полусредний. Чтобы нарастить мышцы, нужно тренироваться с весом. Как по мне, полутяжёлый вес будет более естественным для меня, но недостаток роста раздражает. Не знаю, решусь ли на это», – сказал Уиттакер в интервью Submission Radio.