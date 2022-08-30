Жанибек Алимханулы: хочу сразиться с Чарло за пояс WBC. Это будет лёгкая работа!

Новый чемпион WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 KO) назвал желаемого соперника. Им оказался действующий обладатель титула WBC американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO).

«Я хочу сразиться с Чарло и забрать титул WBC. Это будет лёгкая работёнка! Каждый знает, если я говорю «лёгкая работа», то так оно и происходит», – написал казахстанец в социальных сетях.

Напомним, Алимханулы, владевший временным титулом WBO, был повышен до звания полноценного чемпиона в августе после того, как американец Деметриус Андраде объявил о переходе в следующий дивизион.

Чарло не выступал с июня 2021 года, когда в очередной защите титула перебоксировал мексиканца Хуана Монтьеля (23-5-2, 23 KO).