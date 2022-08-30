Махачев ответил Оливейре на заявление о его нежелании драться в Бразилии

Российский претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев ответил на недавнее заявление своего соперника и экс-чемпиона, бразильца Чарльза Оливейры.
Напомним, Оливейра заявил, что Махачев отказался бороться с ним за вакантный титул на его родине.
«Когда мне предложили бой, я сказал, что место неважно. Я сказал, что приеду в Бразилию на лошади. Я сообщил UFC, что просто хочу титульный бой. Как раз таки этот парень пытался сбежать, когда говорил, что хочет подраться с Макгрегором и Диазом.
Он хотел получить лёгкий бой, тогда как я был готов драться в Бразилии, Абу-Даби, где угодно. Если это чемпионский бой, место не имеет значения. Ему бы не помогла домашняя арена. Кто ему поможет, когда закроется клетка? Мне плевать, но если это важно, тогда у него большие проблемы, потому что в Абу-Даби будут мои люди, и они поддержат меня», – сказал боец в интервью ESPN.
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