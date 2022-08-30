Канело объяснил, в каком случае не станет драться с победителем боя Бивол — Рамирес

Чемпион мира в четырёх весовых категориях и бывший лидер рейтинга pound-for-pound, мексиканец Сауль Альварес высказался о предстоящем поединке между полутяжеловесами Дмитрием Биволом и Хильберто Рамиресом.

«Если Рамирес победит… Я не хочу драться с мексиканцами. Не хочу. Я считаю, что у Рамиреса немалые шансы на победу, и я хочу, чтобы он победил. Если он победит, тогда мы подумаем, захочу ли я реванш с Биволом», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу FightHype.

Напомним, поединок за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе между Биволом и Рамиресом состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ). Рамирес, бывший чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг), впервые сразится за титул в новом дивизионе.