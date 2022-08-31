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Тренер Головкина: бой с Канело получится очень жестоким

Тренер Головкина: бой с Канело получится очень жестоким
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Джонатан Бэнкс, тренер объединённого чемпиона в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина, считает, что его третий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом получится крайне тяжёлым.

«Я считаю, что это, без сомнений, интересный поединок, хотя не думаю, что нас ждёт нечто вроде третьего боя Уайлдера и Фьюри. Однако это будет близко к настолько жестокой драке. Думаю, это будет очень жестокий бой», – приводит слова специалиста издание The Ring.

Напомним, третий поединок Головкина и Альвареса состоится 18 сентября в Лас-Вегасе (США), на кону которого будут стоять все четыре титула во втором среднем весе (до 76,2 кг), принадлежащие мексиканцу. Выступление станет для Головкина дебютным в новом дивизионе.

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