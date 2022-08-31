Марвин Веттори: время Адесаньи подошло к концу
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Итальянский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Марвин Веттори считает, что действующий обладатель титула новозеландец Исраэль Адесанья лишится его в ближайшем будущем.
«Его время подошло к концу. Я даже не верю, что он кому-то нравится. Всё кончено. Все его выходки – чушь, он говорит, но никогда не делает.
Не хочу заглядывать за мой собственный бой, поскольку он крайне важен, но если всё пройдёт так, как я думаю, то вы увидите мой поединок с Перейрой», – приводит слова Веттори издание Mirror.
Напомним, уже на этих выходных на турнире UFC Fight Night 209 Веттори сразится с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Адесанья же возглавит турнир UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США).
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