Марвин Веттори: время Адесаньи подошло к концу

Итальянский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Марвин Веттори считает, что действующий обладатель титула новозеландец Исраэль Адесанья лишится его в ближайшем будущем.

«Его время подошло к концу. Я даже не верю, что он кому-то нравится. Всё кончено. Все его выходки – чушь, он говорит, но никогда не делает.

Не хочу заглядывать за мой собственный бой, поскольку он крайне важен, но если всё пройдёт так, как я думаю, то вы увидите мой поединок с Перейрой», – приводит слова Веттори издание Mirror.

Напомним, уже на этих выходных на турнире UFC Fight Night 209 Веттори сразится с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Адесанья же возглавит турнир UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США).